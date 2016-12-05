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В Ярославский областной суд передали дело Евгения Урлашова

Экс-мэра Ярославля, а также его бывшего советника приговорили к большим срокам за взятки

Защита Евгения Урлашова и Алексея Лопатина пытается оспорить в Ярославском областном суде решение нижестоящей инстанции, сообщает ИА «Ярновости».

Ранее один из районных судов приговорил бывшего мэра Ярославля к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу 60 млн рублей. Его советник Лопатин получил семь лет колонии. Экс-заммэра Донскова суд признал невиновным.

Как писали «Известия», следствие считает, что в 2012–2013 годах мэр Ярославля вымогал 14 млн рублей у одного из бизнесменов за победу в конкурсах на государственные контракты. Кроме того, он получил взятку в 30 млн рублей от другого предпринимателя.

Сам Урлашов не раз заявлял, что дело против него сфабриковано.

Приговор бывшему мэру Ярославля, проходящему по делу о коррупции, называли самым жестким за историю современной России.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Ярославский областной суд передали дело Евгения Урлашова

Экс-мэра Ярославля, а также его бывшего советника приговорили к большим срокам за взятки

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