В Калининграде руководители ОАО «Славянка» обвиняются в мошенничестве

Сотрудники подконтрольной Минобороны компании «Славянка» вновь оказались причастны к делу о хищениях. В Калининграде будут судить директора местного филиала компании Ефима Хинкуса и начальника ремонтно-эксплуатационного района Андрея Юнгкинда по обвинению в мошенничестве на сумму более 31 млн рублей.

По данным следствия, были похищены средства, которые выделялись на покос травы на территории военных городков летом 2014 года.

По версии следствия, Юнгкинд совместно с Хинкусом, а также начальником автохозяйства еще одного ремонтно-эксплуатационного района Сергеем Жило подписывал акты о покосе и утилизации травы. Об этом kaliningradfirst.ru сообщили в военном следственном управлении СК РФ по Балтийскому флоту.

Чтобы скрыть пропажу денег и создать иллюзию выполнения государственного контракта, обвиняемые привлекали к покосам своих подчиненных и сезонных работников. Их труд оплачивался по заниженному тарифу.

Хинкуса, помимо мошенничества, обвиняют в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Уголовное дело в отношении Жило выделено в отдельное производство после заключения с ним соглашения и уже направлено в суд.