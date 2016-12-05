Под Вологдой задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Украины

Гражданина Украины, находящегося в розыске по линии Интерпола, задержали в Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД по региону.

По данным Cpv.Ru, 29-летний гражданин Украины был объявлен в розыск по подозрению в совершении разбойного нападения в 2013 году в Черкассах. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК Украины «Разбой». Его удалось задержать в городе Чагода. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного. В украинское отделение НЦБ Интерпола направлено уведомление о задержании подозреваемого.