"Главный - человек труда. На его плечах судьба страны!"

Президент Владимир Путин осмотрел новую производственную площадку Челябинского трубопрокатного завода (ЧПТЗ) - "Этерно", в работе которой широко применяются нанотехнологии. Пообщавшись с сотрудниками предприятия, президент рассказал о развитии российской экономики, отношении к курению и успешном завершении карьеры.

Завод "Этерно", являющийся совместным проектом ЧПТЗ и РОСНАНО, специализируется на выпуске соединительных деталей трубопроводов и покрытии труб антикоррозийным веществом. Именно после ввода этого предприятия в эксплуатацию Россия смогла перейти на самостоятельное производство труб крупного диаметра. По словам Владимира Путина, импортозамещение внедряется в российскую экономику не только ради снижения зависимости от иностранных производителей, но и для структурных изменений в стране: создания новых производств и рабочих мест, диверсификации экономической базы.

Сотрудников предприятия интересовала вероятность успеха проекта газопровода "Северный поток - 2", ведь в случае его реализации у предприятия появятся новые заказы. Президент заявил, что проект имеет шанс на успех, так как выгоден и покупателям, и поставщикам газа.



Президент напомнил, как в советское время Западная Германия попала под серьезное давление со стороны союзников, решив участвовать в строительстве газопровода из СССР, и, тем не менее, трубу протянули.

- Есть такая совершенно не имеющая под собой оснований идейка о том, что те, кто покупают наш газ, попадают в зависимость от России. Это глупый абсолютно, никчемный аргумент. Почему — потому что это - взаимозависимость, - заявил президент.

Владимир Путин отметил, что против нового газопровода выступают именно страны-транзитеры, которые потеряют деньги за транзит, если проект будет реализован.

В цехах, где производят комплектующие для вертолетов Ми-26, у главы государства поинтересовались перспективами вертолетной отрасли. Владимир Путин рассказал, что уже имеет опыт полетов на двух современных российских винтокрылых машинах - Ка-226 и "Ансат". Оба вертолета президенту понравились, на них уже есть заказы от индийских силовых структур.

После обсуждения профессиональных проблем работники предприятия решили поговорить с президентом на отвлеченные темы. Так, один из инженеров выразил сожаление из-за большого количества сериалов про силовиков и криминалитет в телеэфире. А картин о рабочем человеке - никто не снимает. Президент заметил, что каналы руководствуются коммерческими соображениями и реагируют на запросы телеаудитории, уточнив, что проблему может решить госзаказ.

- Главный - человек труда. Всегда. На его плечах вся судьба страны! - сказал президент.

Молодой специалист поинтересовался у главы государства, как он все успевает.

- Откуда вы знаете, что я все успеваю? Давно заметил, чем больше делаешь, тем больше успеваешь, особенно если выстроить нужным образом свой график, - отреагировал президент.

Другой сотрудник рассказал как его четырехлетняя дочь, переключая телеканалы, часто спрашивает, кто такой президент.



- Как бы вы ответил на этот вопрос гражданину России столь небольшого возраста? - поинтересовался рабочий.

- Это человек, который работает для того, чтобы ты была счастлива. Работает и живет для этого, - сформулировал ответ глава государства.

Сотрудница отдела охраны труда рассказала, что на предприятии действует строгий запрет на курение, а при входе стоят алкотестеры. Путин сразу уточнил, хотят ли проверить и его.

- Сегодня нет, - с улыбкой добавил президент.

Работница поинтересовалась, как ведется борьба с курением в правительстве и администрации президента. Глава государства пояснил, что рядом с ним, конечно, не курят, однако признался, что никак не может убедить вице-премьера Дмитрия Козака бросить дурную привычку.

- В правительстве и администрации президента, думаю, эти вопросы пока решаются хуже, чем на вашем предприятии, - заметил президент.

Главе государства понравилась идея с алкотестерами и он предложил установить их в здании правительства и администрации.

- Хуже не будет, точно, - улыбнулся глава государства.

Молодой сотрудник предприятия рассказал, что хочет выстроить успешную карьеру в отрасли, и спросил у президента, о чем мечтает он.

- Я хочу успешно завершить свою карьеру, - признался Владимир Путин.