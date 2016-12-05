Путин уверен в реализации проекта «Северный поток-2»

Президент России Владимир Путин уверен, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» будет реализован, и считает никчемными аргументы о том, что покупатели газа якобы попадут в зависимость от России.

Об этом глава государства заявил в ходе встречи с рабочими ООО «Этерно».

Глава государства пояснил, что отказ Польши выдать разрешение на строительство газопровода создал определенные сложности в реализации проекта, однако все его участники поддерживают строительство.

«Все участники в проекте остались — прежде всего иностранные наши партнеры: немецкие, австрийские фирмы, голландская фирма, французская», — приводит «Интерфакс» слова российского лидера. «У меня нет больших сомнений в том, что этот проект будет реализован», — добавил президент.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что он считает никчемным аргумент противников «Северного потока», которые полагают, что покупатели российского газа якобы попадут в зависимость от РФ.

«Это глупый абсолютно, никчемный аргумент. Почему — потому что это взаимозависимость. Если наш покупатель попадает в зависимость от продавца — от нас, — то мы также попадаем в зависимость от покупателя», — подчеркнул глава государства.



В соответствии с проектом «Северный поток-2» предполагается построить две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.