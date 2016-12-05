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«Газпром» прокомментировал решение суда Киева о взыскании $6,8 млрд

Компания изучает возможности по правовой защите своих интересов

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

«Газпром» изучает различные возможности по дальнейшей правовой защите своих нарушенных прав и законных интересов при решении Хозяйственного суда Киева. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Ранее в понедельник стало известно о том, что Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить Украине штраф и пени в размере около $6,8 млрд по иску Антимонопольного комитета Украины. Ведомство обвинило российскую газовую компанию в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита газа.

Штраф «Газпрому» был выписан украинскими инстанциями в 2015 году. На его оплату был отведен срок до 12 апреля 2016 года. Российская компания обжаловала штраф в украинском суде, однако заявление не было рассмотрено.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

«Газпром» прокомментировал решение суда Киева о взыскании $6,8 млрд

«Газпром» прокомментировал решение суда Киева о взыскании $6,8 млрдКомпания изучает возможности по правовой защите своих интересов

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