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В Самаре покажут прижизненное издание легендарного романа Даниеля Дефо

Речь идет о произведении «Жизнь и приключения Робинзона Крузо», которое увидело свет еще в XVIII веке

Роман Даниеля Дефо, вышедший в печать еще при жизни писателя, будет показан в рамках выставки «Старинный фолиант». Среди экспонатов и его произведение «Подробное и достоверное описание жизни и всех путешествий славнейшего английского морехода капитана Кука».

Кроме этих книг, на выставке можно увидеть редкие рукописные и печатные издания на русском и иностранных языках, жизнеописание династии Романовых, книги церковно-славянской печати и краеведческие издания. Все они вышли в XVI–XX веках.

Как отмечает ВолгаНьюс.рф, билет на выставку обойдется в 20 рублей.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Самаре покажут прижизненное издание легендарного романа Даниеля Дефо

Речь идет о произведении «Жизнь и приключения Робинзона Крузо», которое увидело свет еще в XVIII веке

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