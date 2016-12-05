В Самаре покажут прижизненное издание легендарного романа Даниеля Дефо

Роман Даниеля Дефо, вышедший в печать еще при жизни писателя, будет показан в рамках выставки «Старинный фолиант». Среди экспонатов и его произведение «Подробное и достоверное описание жизни и всех путешествий славнейшего английского морехода капитана Кука».

Кроме этих книг, на выставке можно увидеть редкие рукописные и печатные издания на русском и иностранных языках, жизнеописание династии Романовых, книги церковно-славянской печати и краеведческие издания. Все они вышли в XVI–XX веках.

Как отмечает ВолгаНьюс.рф, билет на выставку обойдется в 20 рублей.