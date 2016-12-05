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Путин рассказал, что будет делать после завершения карьеры

Президент заявил, что хотел бы путешествовать

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин рассказал, что после завершения карьеры мечтает путешествовать. Об этом он заявил в Челябинске в беседе с работниками ООО «ЭТЕРНО».

«Я хочу успешно завершить свою карьеру», — ответил Путин на вопрос одного из рабочих о том, есть ли у президента мечта.

На вопрос о том, чем он хотел бы заняться, Владимир Путин ответил, что хотел бы путешествовать.

«Сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, из него перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт, вот вроде куда-то съездил. Мне хотелось бы, конечно, по-другому путешествовать, посмотреть на природу, на какие-то исторические достопримечательности», — рассказал глава государства.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Путин рассказал, что будет делать после завершения карьеры

Путин рассказал, что будет делать после завершения карьерыПрезидент заявил, что хотел бы путешествовать

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