Москва надеется, что охлаждение отношений с Турцией удалось преодолеть

Российское руководство рассчитывает, что охлаждение отношений с Турцией уже удалось преодолеть, и готово сотрудничать с Анкарой с учетом взаимных интересов и прагматизма. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер РФ — руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

«Мы готовы к движению вперед. Рассчитываем, что проблемная страница в наших двусторонних отношениях перевернута», — приводит «РИА Новости» сообщение зампреда правительства.

Кроме того, Москва также рассчитывает на проведение совета сотрудничества РФ–Турция на высшем уровне, который должен пройти в первой половине 2017 года. Сергей Приходько отметил, что переговоры двух стран на уровне правительств будут важным этапом подготовки к заседанию совета сотрудничества высшего уровня, возглавляемого лидерами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее президент Турции предложил своему российскому коллеге перейти на расчеты в национальных валютах при проведении торговых операций между странами.