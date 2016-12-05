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Понедельник,
5 декабря
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Москва надеется, что охлаждение отношений с Турцией удалось преодолеть

Об этом заявил зампред российского правительства Сергей Приходько

Российское руководство рассчитывает, что охлаждение отношений с Турцией уже удалось преодолеть, и готово сотрудничать с Анкарой с учетом взаимных интересов и прагматизма. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер РФ — руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

«Мы готовы к движению вперед. Рассчитываем, что проблемная страница в наших двусторонних отношениях перевернута», — приводит «РИА Новости» сообщение зампреда правительства.

Кроме того, Москва также рассчитывает на проведение совета сотрудничества РФ–Турция на высшем уровне, который должен пройти в первой половине 2017 года. Сергей Приходько отметил, что переговоры двух стран на уровне правительств будут важным этапом подготовки к заседанию совета сотрудничества высшего уровня, возглавляемого лидерами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее президент Турции предложил своему российскому коллеге перейти на расчеты в национальных валютах при проведении торговых операций между странами.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Москва надеется, что охлаждение отношений с Турцией удалось преодолеть

Об этом заявил зампред российского правительства Сергей Приходько

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