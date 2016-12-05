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Глава Тюменской области требует усилить меры по перевозке детей

По его словам, каждый из глав будет нести персональную ответственность за перевозку детей

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в связи с ДТП в ХМАО, в результате которого погибли 12 человек, потребовал соблюдения правил организованной перевозки группы детей автобусами и правил дорожного движения. Глава региона направил главам муниципалитетов телеграммы-предписания о принятии мер безопасности при перевозке детей.

Как сообщает megatyumen.ru, Якушев поручил главам муниципалитетов обеспечить обязательное сопровождение автобусов с детьми, в частности, на средние и длительные расстояния специальным транспортом ГИБДД. Он также поручил ограничить автобусные перевозки детей в темное время суток, учитывать погодные условия, а при необходимости поездки отменять.

По его словам, каждый из глав будет нести персональную ответственность за перевозку детей как в пределах района или городского округа, так и за их границами.

Напомним, в воскресенье на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились дети, возвращавшиеся с соревнований из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком. В результате аварии погибли 12 человек, 23 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

В связи с трагедией президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили соболезнования семьям погибших в ДТП. Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе объявлен траур по погибшим детям.

Глава правительства подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Глава Тюменской области требует усилить меры по перевозке детей

По его словам, каждый из глав будет нести персональную ответственность за перевозку детей

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