Путин посоветовал жить по принципу «больше делаешь, больше успеваешь»

Президент России Владимир Путин посоветовал гражданам страны жить по принципу «чем больше делаешь, тем больше успеваешь». Об этом он заявил на встрече с челябинскими рабочими ООО «ЭТЕРНО» в понедельник.

«Откуда вы знаете, что я всё успеваю? Чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Но всё хорошо в меру», — ответил президент на вопрос, когда он находит время на личную жизнь.

Глава государства добавил, что «личной жизнью все должны заниматься обязательно». При этом он отметил, что президент России живет и работает для того, чтобы граждане страны были счастливы.

После этого один из рабочих спросил Путина, как объяснить дочери, кто такой президент.

«Это человек, который работает и живет для того, чтобы ты была счастлива», — предложил ответ глава государства.