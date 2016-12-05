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Глава Тамбовской области потребовал обезопасить региональные дороги

Такая необходимость связана с непростыми погодными условиями, обрушившимися на регион

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин потребовал скорейшего улучшения качества областных и муниципальных дорог. По его словам, такая необходимость связана с непростыми погодными условиями, обрушившимися на регион.

Глава региона обратил особое внимание на состояние федеральных дорог в пределах региона, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, что приводит к ДТП.

«Безопасность людей — прежде всего. Нужно принять все меры, чтобы предотвратить гибель людей в результате происшествий на дорогах и на водных объектах», — цитирует чиновника ИА «Абирег».

Кроме того, губернатор призвал чиновников проявлять внимание и на водных объектах. По его словам, задачи обеспечения безопасности людей находятся на особом контроле у полпреда президента РФ в ЦФО Александра Беглова.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Глава Тамбовской области потребовал обезопасить региональные дороги

Такая необходимость связана с непростыми погодными условиями, обрушившимися на регион

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