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Путин предложил проверять на алкоголь правительство и администрацию

Глава государства оценил меры, с помощью которых руководство ЧТПЗ прививает сотрудникам предприятия принципы здорового образа жизни

Президент России Владимир Путин положительно отозвался о проверках сотрудников совместного предприятия Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) и Роснано на алкотестере и в шутку предложил ввести такие меры в правительстве и в администрации главы государства.

На встрече с главой государства работники предприятия рассказали президенту, что никто из них не курит, а самого Владимира Путина единственного не заставили в обязательном порядке проходить проверку на алкотестере.

«Я не курю, поэтому я не вижу, чтобы со мной рядом курили. В правительстве один только курильщик, которого я никак не могу убедить бросить. Это Козак Дмитрий. Курит как паровоз», — ответил президент на вопрос о мерах поддержания здорового образа жизни в Кремле и правительстве.

Президент положительно оценил усилия руководства предприятия, которое старается прививать принципы здорового образа жизни работникам, и отметил, что в Кремле к таким вопросам подходят пока менее серьезно.

«Надо бы, кстати, ввести эту проверку на алкотестере. Я, пожалуй, введу в администрации, и в правительстве надо ввести. Хуже не будет. Точно», — отметил глава государства.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Путин предложил проверять на алкоголь правительство и администрацию

Глава государства оценил меры, с помощью которых руководство ЧТПЗ прививает сотрудникам предприятия принципы здорового образа жизни

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