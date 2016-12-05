Угроза кибератак не повлияла на работу систем Сбербанка

Угроза кибератак не повлияла на работу Сбербанка РФ, клиентский сервис кредитного учреждения функционирует в штатном режиме. Об этом сообщил представитель пресс-службы банка.

«Все системы банка работают в штатном режиме, ничего отключать мы не планируем», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее вечером руководство ВТБ сообщило, что сайты кредитной организации сегодня подверглись DDоS-атаке, но банк сейчас работает в штатном режиме.

2 декабря в ФСБ России поступила информация о подготовке иностранными спецслужбами масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы РФ.