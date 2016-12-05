Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Угроза кибератак не повлияла на работу систем Сбербанка

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что сервис функционирует в штатном режиме

Угроза кибератак не повлияла на работу Сбербанка РФ, клиентский сервис кредитного учреждения функционирует в штатном режиме. Об этом сообщил представитель пресс-службы банка.

«Все системы банка работают в штатном режиме, ничего отключать мы не планируем», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее вечером руководство ВТБ сообщило, что сайты кредитной организации сегодня подверглись DDоS-атаке, но банк сейчас работает в штатном режиме.

2 декабря в ФСБ России поступила информация о подготовке иностранными спецслужбами масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы РФ.

Читайте также:

Генбанк отключит банкоматы из-за угрозы кибератак

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Угроза кибератак не повлияла на работу систем Сбербанка

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что сервис функционирует в штатном режиме

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке