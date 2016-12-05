«Спартак» выиграл у «Рубина» в матче 17-го тура РФПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России одержал победу над казанским «Рубином». Встреча завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл Жонатас, однако позже его сравнял Квинси Промес. Во втором тайме гол в ворота соперника забил Денис Глушаков.

Команды заканчивали поединок вдесятером: за две желтые карточки сначала был удален защитник гостей Эльмир Набиуллин, а затем Промес.

По итогам 17 туров «Спартак» набрал 40 очков и занимает первое место турнирной таблицы РФПЛ. На второй строчке петербургский «Зенит», отстающий от московского клуба на пять очков.

«Спартак» - «Рубин»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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