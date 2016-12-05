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Лидера болельщиков «Спартака» увезли на скорой после матча в Москве

Амир Хуслютдинов почувствовал себя плохо за пять минут до конца игры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Лидера болельщиков футбольного клуба «Спартак» Амира Хуслютдинова, известного по прозвищу Профессор, увезли на скорой после матча 17-го тура чемпионата России с казанским «Рубином».

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Известий». Отмечается, что Амира Хуслютдинова увезли в больницу за пять минут до конца игры.

Футбольный матч между командами «Спартак» и «Рубин» завершился победой красно-белых со счетом 2:1.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Лидера болельщиков «Спартака» увезли на скорой после матча в Москве

Лидера болельщиков «Спартака» увезли на скорой после матча в МосквеАмир Хуслютдинов почувствовал себя плохо за пять минут до конца игры

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