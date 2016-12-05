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Патриарх Кирилл помолился о преодолении разделений русского народа

Глава Русской православной церкви посетил русский участок кладбища Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем

Предстоятель Русской православной церкви во время посещения русского  участка кладбища Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем помолился об исцелении ран «на теле русской эмиграции», об окончательном преодолении разделений русского народа, порожденных революцией и Гражданской войной XX века.

Патриарх Московский и всея Руси заявил, что «сегодня наши молитвы - о том, чтобы жизнь нашего народа становилась лучше духовно и материально, чтобы окончательно были излечены все раны разделений XX века, в том числе и раны, которые еще каким-то образом присутствуют на теле русской эмиграции». 

«Для меня посещение русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа всегда является событием, связанным с особыми переживаниями. Здесь лежат замечательные представители нашего народа, цвет русской интеллигенции. Осознавая, что они далеко от своей родной земли, понимаешь, какая трагедия произошла в жизни нашего народа: разделенная страна, разделенный народ, потеря тысяч и тысяч человеческих жизней, изгнание лучших представителей нации за рубеж - все это являлось следствием трагического события, столетие которого мы будем вспоминать на будущий год. Эти сто лет были очень трудными в жизни нашего Отечества: и гражданская война, и репрессии, и страшные войны с внешним врагом, и трудности, связанные с экономическим состоянием страны, с политическим положением в мире. Все это печатью лежит на истории нашего народа в последние сто лет», - подчеркнул патриарх Кирилл. 

Отметим, что на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа похоронены выдающиеся представители русской эмиграции. В их числе русский - философ протоиерей Сергий Булгаков, писатели Иван Бунин и Иван Шмелев, председатель Временного правительства князь Георгий Львов, генерал- лейтенант Николай Лохвицкий, кинорежиссер Арсений Тарковский.

Как передает агентство ТАСС, первые захоронения на русской части кладбища, которое до сих пор является действующим, датируются 1927 годом. Всего на Сен-Женевьев-де-Буа находится более 5 тыс. могил, в которых покоятся около 15 тыс. русских.

Ранее «Известия» писали, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл после всенощного бдения, которое прошло в старом храме Русской православной церкви во имя Трех святителей в Париже на улице Петель, обратился к соотечественникам, проживающим за рубежом, с призывом беречь духовную связь с родиной, русский язык и культуру. 

Во время своего визита во Францию предстоятель Русской православной церкви также провел встречу с французским лидером Франсуа Олландом и обсудил с  ним положение христиан на Ближнем Востоке и украинский кризис.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Патриарх Кирилл помолился о преодолении разделений русского народа

Глава Русской православной церкви посетил русский участок кладбища Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем

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