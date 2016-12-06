Совет директоров «Спартака» обсудит трансферную политику на зиму

Совет директоров московского «Спартака» проведет 6 декабря плановое заседание, где подведет итоги первой части чемпионата России-2016/17 и определит трансферные планы клуба на зимний период дозаявок. По информации «Известий», заседание состоится утром в офисе компании «ИФД Капитал» на Краснопресненской набережной.

Факт проведения мероприятия после домашнего матча красно-белых против казанского «Рубина» (2:1) «Известиям» подтвердили заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков и вице-президент клуба Наиль Измайлов.

— Соберемся, обсудим всю структуру клуба от академии до основной команды (академия, вторая команда, дубль, основа), — сказал Жирков. — Конечно, обсудим и трансферные вопросы на зиму.

После победы над «Рубином» «Спартак» (40 очков) ушел на зимний перерыв на первом месте в чемпионате России. После 17 туров подопечные Массимо Карреры опережают идущий вторым «Зенит» (35 очков) на пять очков.