Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Участившиеся случаи блэкаута вызвали недовольство у мурманских властей

За ноябрь в Мурманске дважды зафиксированы масштабные отключения электроэнергии

Мурманские власти выразили недовольство участившимися отключениями электроэнергии. В областной столице за ноябрь дважды был зафиксирован масштабный блэкаут.

В Мурманске прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Главной его темой стало рассмотрение результатов работы комиссии по расследованию отключения света в центре Мурманска 8 ноября. Установлено, что нарушение произошло из-за наброса неустановленного токопроводящего предмета на высоковольтные провода. Именно это послужило причиной для короткого замыкания, отмечает ИА «Би-порт».

Также члены штаба изучили обстоятельства блэкаута, который произошел 30 ноября. Причиной отключения стали неполадки в Мурманской горэлектросети. Без света оставалось и здание регионального правительства. При этом новогодняя иллюминация продолжала работать.

Читайте также:

В Мурманске второй раз за месяц случился блэкаут

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Участившиеся случаи блэкаута вызвали недовольство у мурманских властей

За ноябрь в Мурманске дважды зафиксированы масштабные отключения электроэнергии

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке