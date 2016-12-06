Участившиеся случаи блэкаута вызвали недовольство у мурманских властей

Мурманские власти выразили недовольство участившимися отключениями электроэнергии. В областной столице за ноябрь дважды был зафиксирован масштабный блэкаут.



В Мурманске прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Главной его темой стало рассмотрение результатов работы комиссии по расследованию отключения света в центре Мурманска 8 ноября. Установлено, что нарушение произошло из-за наброса неустановленного токопроводящего предмета на высоковольтные провода. Именно это послужило причиной для короткого замыкания, отмечает ИА «Би-порт».

Также члены штаба изучили обстоятельства блэкаута, который произошел 30 ноября. Причиной отключения стали неполадки в Мурманской горэлектросети. Без света оставалось и здание регионального правительства. При этом новогодняя иллюминация продолжала работать.



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