Из-за неоплаченных штрафов жительница Твери будет убирать снег

Жительница Твери, которая не оплачивала вовремя штрафы, будет чистить снег. Нарушительнице назначили 50 часов обязательных работ.

В течение года женщину неоднократно штрафовали за несанкционированную торговлю одеждой. Общая сумма ее штрафов составила порядка 160 тыс. рублей. Сотрудники мэрии за год выписали ей более 40 протоколов.



Как передает ИА «ТВЕРИГРАД», она не была оформлена как индивидуальный предприниматель. 2 декабря мировой суд привлек нарушительницу к ответственности в виде 50 часов обязательных работ.