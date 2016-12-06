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В Новгороде выявили более 1 тыс. нарушений при распределении земель

Прокуратура привлекла к ответственности 40 местных чиновников

За 2015 год и первое полугодие 2016 года в Новгородской области было выявлено более 1 тыс. нарушений закона при распоряжении земельными участками. Прокуратура привлекла к административной и дисциплинарной ответственности более 40 местных чиновников.

В большинстве случаев чиновники нарушают порядок и сроки предоставления земельных участков. Также зафиксированы ошибки при регистрации людей, у которых есть право на льготные земли. В шести селах Валдайского района обнаружены очереди по льготному обеспечению жителей земельными участками.

Одно из серьезных нарушений допустило руководство Ракомского сельского поселения. В феврале 2016 года администрация дала одному из сотовых операторов в аренду землю в деревне Горные Морины. Компания хотела построить базовую станцию в жилой зоне, тогда как это запрещено законом, сообщает ИА «Новгород.ру».

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В Новгороде выявили более 1 тыс. нарушений при распределении земель

Прокуратура привлекла к ответственности 40 местных чиновников

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