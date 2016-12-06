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Судебные заседания в России будут снимать на видео

Видеопротокол позволит легко идентифицировать того, кто говорит

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев в преддверии IX Всероссийского съезда судей, который пройдет 6-8 декабря этого года, рассказал «Известиям» о профессиональной нагрузке на судей, процедуре отбора кадров и конфликте интересов, технологической оптимизации судебных заседаний, а также о появлении коллегии присяжных заседателей в районных судах. 

—Законопроект правительства о введении обязательной видеозаписи судебных заседаний ждет второго чтения в Госдуме. На эти цели, как уже сообщалось, потребуется 5,4 млрд рублей единовременно и 1,63 млрд рублей ежегодно. Почему решено вводить именно эту процедуру, а не аудиопротоколирование?

—Такое решение принято по поручению президента от 6 декабря 2012 года, в котором шла речь о введении обязательной видеозаписи. При подготовке финансово-экономического обоснования к законопроекту мы закладывали суммы, необходимые для его реализации, учитывая модернизацию уже имеющихся в судах систем аудиофиксации,то есть речь не шла об их новом приобретении. Это позволило значительно минимизировать расходы из федерального бюджета, - сказал Гусев, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

По мнению генерального директора Судебного департамента при Верховном суде России, «видеопротокол тем хорош, что позволяет достаточно просто идентифицировать того, кто говорит».

— Это важный элемент противодействия коррупции, - отметил Гусев. 

Однако, по его словам, существуют и сложности: «необходимо определить, как будут храниться записи —в материалах дела или в информационной базе суда, а также кто будет оплачивать диски с записью для участников процесса». 

— Нужно организовать условия для просмотра видеозаписи всеми сторонами процесса, — подчеркнул Александр Гусев.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

«Судья — не машина для принятия решений»  

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Судебные заседания в России будут снимать на видео

Видеопротокол позволит легко идентифицировать того, кто говорит

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