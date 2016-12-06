В российской армии появились новые форменные знаки

У российских офицеров, которые занимают командные должности, появились новые форменные знаки, получившие за характерный внешний вид неформальное название «крылья». Эксперты полагают, что введение новых знаков сможет повысить престиж воинской службы, а также является продолжением традиций Русской императорской армии.

По данным газеты «Известия», новые эмблемы полагаются главнокомандующим видами Вооруженных сил, командующим военными округами иродами войск, а также командирам дивизий, бригад, полков и отдельных батальонов. Кроме того, новые символы появятся на форме одежды начальников военных образовательных учреждений и общеобразовательных учебных заведений, находящихся в ведении военного ведомства.

Отметим, что к таким учебным заведениям и учреждениям относятся Суворовские и Нахимовские военные училища.

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Офицеров отметят «крыльями»