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В российской армии появились новые форменные знаки

Новые эмблемы полагаются главнокомандующим видами Вооруженных сил, командующим военными округами и родами войск, а также командирам дивизий, бригад, полков и отдельных батальонов

У российских офицеров, которые занимают командные должности, появились новые форменные знаки, получившие за характерный внешний вид неформальное название «крылья». Эксперты полагают, что введение новых знаков сможет повысить престиж воинской службы, а также является продолжением традиций Русской императорской армии.  

По данным газеты «Известия», новые эмблемы полагаются главнокомандующим видами Вооруженных сил, командующим военными округами иродами войск, а также командирам дивизий, бригад, полков и отдельных батальонов. Кроме того, новые символы появятся на форме одежды начальников военных образовательных учреждений и общеобразовательных учебных заведений, находящихся в ведении военного ведомства.  

Отметим, что к  таким учебным заведениям и учреждениям относятся Суворовские и Нахимовские военные училища.   

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Офицеров отметят «крыльями»   

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В российской армии появились новые форменные знаки

Новые эмблемы полагаются главнокомандующим видами Вооруженных сил, командующим военными округами и родами войск, а также командирам дивизий, бригад, полков и отдельных батальонов

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