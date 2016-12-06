Население и компании неохотно вкладывали деньги в 2016 году

В октябре 2016 года темпы прироста средств на депозиты к предыдущему месяцу достигли отметки 0%
В текущем году население и компании без энтузиазма вкладывали деньги. Согласно последней статистике Банка России, в октябре 2016 года темпы прироста средств на депозиты к предыдущему месяцу достигли отметки 0%. Отметим, если до этого момента население всё же пополняло свои вклады в банках, то по средствам компаний наблюдался значительный отток.
Впрочем, и по физлицам не всё так просто. Как пишет газета «Известия», ссылаясь на ВТБ24, чистое привлечение (без учета капитализации процентов) за 10 месяцев 2016 года составило всего 93 млрд рублей.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
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