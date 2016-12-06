Фарминдустрия показала один из самых высоких темпов роста

Отрасль становится все более и более привлекательной для инвесторов
Фармацевтическая индустрия заметно вырвалась вперед, обогнав остальные отрасли российской промышленности. На данный момент фарминдустрия демонстрирует один из самых высоких темпов роста, благодаря чему эта отрасль становится все более и более привлекательной для инвесторов.
За девять месяцев текущего года российская фармацевтическая промышленность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показала рост 20%. Отметим, что годовой прирост фармпромышленности в 2015 году составил 25%.
Как пишет газета «Известия», большую роль в этом сыграла принятая несколько лет назад госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы, согласно которой перед Минпромторгом была поставлена задача создать в России сильную фарминдустрию и конкурентоспособное производство медицинского оборудования.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.