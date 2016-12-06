Фарминдустрия показала один из самых высоких темпов роста

Фармацевтическая индустрия заметно вырвалась вперед, обогнав остальные отрасли российской промышленности. На данный момент фарминдустрия демонстрирует один из самых высоких темпов роста, благодаря чему эта отрасль становится все более и более привлекательной для инвесторов.

За девять месяцев текущего года российская фармацевтическая промышленность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показала рост 20%. Отметим, что годовой прирост фармпромышленности в 2015 году составил 25%.

Как пишет газета «Известия», большую роль в этом сыграла принятая несколько лет назад госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы, согласно которой перед Минпромторгом была поставлена задача создать в России сильную фарминдустрию и конкурентоспособное производство медицинского оборудования.

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