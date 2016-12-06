Митрополит Ювеналий подрастающему поколению: помните о жизни души

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий рассказал о роли и участии Русской православной церкви в решении поставленных президентом Путиным задач о нравственном воспитании молодежи
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отдельно затронул вопросы нравственного воспитания молодежи, а также помощи благотворительным организациям. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время беседы с корреспондентом газеты «Известия» рассказал о роли и участии Русской православной церкви в решении поставленных главой государства задач.
— Президент среди основных задач назвал сохранение нравственных ценностей общества наряду с качественным образованием. Как Церковь может способствовать реализации этих задач? Чего не хватает сегодняшней молодежи?
— Очень важно, что Владимир Владимирович отметил неразрывную связь нравственности с жизнеспособностью общества. Можно бесконечно совершенствовать программы и методики обучения детей и юношества, давать им самые передовые знания, но если не воспитывать при этом приверженность высоким этическим ценностям — усилия будут потрачены впустую, — ответил митрополит Крутицкий и Коломенский.
По его словам, «в Библии можно найти такое благопожелание: «Милость и истина да не оставляют тебя» (Прит. 3:3)».
— Тут идет речь о сочетании чуткости сердечной с интеллектуальной силой ума. У нас прекрасная молодежь, которая является будущим России, — подчеркнул священнослужитель.
При этом он добавил, что «хочется пожелать подрастающему поколению в стремлении к профессиональному совершенствованию не забывать о жизни души, о милосердии и любви, о которой апостол Павел сказал такие возвышенные слова: «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13:4-8).
— Что же касается Церкви, то она и всегда в истории, и ныне, и в будущем всеми доступными средствами стремится донести до каждого спасительное учение Иисуса Христа, — подчеркнул митрополит Ювеналий.
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