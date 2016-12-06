Керри рассказал, как в детстве испугался советских солдат

Госсекретарь США Джон Керри рассказал о том, как в детстве увидел советских солдат. Историю из жизни глава Госдепа рассказал в ходе церемонии вручения высшей награды «За заслуги перед Федеративной республикой Германия».

Керри поведал, как в 50-х годах, когда ему было всего 12 лет, он один, без родителей, поехал из Франкфурта в Берлин на военном поезде армии США.

Он рассказал, что жалюзи поднимать не разрешали, но он не послушался. Керри не спал всю ночь, потому что ему было интересно смотреть в окно. С собой у мальчика было шесть банок газировки и несколько комиксов.



«Когда мы останавливались, русские солдаты— советские солдаты ходили по платформе и следили, чтобы никто не сошел с поезда, и стучали мне в окно прикладами, чтобы я закрыл жалюзи», — рассказал госсекретарь, передает «Федеральное агентство новостей».

Керри также рассказал, как катался на велосипеде в советском секторе Берлина: «Я чувствовал себя немного испуганным. Я почувствовал пугающую тьму, эту серость. Очень мало машин, нет суетящихся людей, меньше суеты, чем на западной стороне».