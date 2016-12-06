Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Керри рассказал, как в детстве испугался советских солдат

В 50-е годы будущий госсекретарь, будучи ребенком, поехал один на военном поезде армии США из Франкфурта в Берлин

Госсекретарь США Джон Керри рассказал о том, как в детстве увидел советских солдат. Историю из жизни глава Госдепа рассказал в ходе церемонии вручения высшей награды «За заслуги перед Федеративной республикой Германия».

Керри поведал, как в 50-х годах, когда ему было всего 12 лет, он один, без родителей, поехал из Франкфурта в Берлин на военном поезде армии США.

Он рассказал, что жалюзи поднимать не разрешали, но он не послушался. Керри не спал всю ночь, потому что ему было интересно смотреть в окно. С собой у мальчика было шесть банок газировки и несколько комиксов.

«Когда мы останавливались, русские солдаты— советские солдаты ходили по платформе и следили, чтобы никто не сошел с поезда, и стучали мне в окно прикладами, чтобы я закрыл жалюзи», — рассказал госсекретарь, передает «Федеральное агентство новостей».

Керри также рассказал, как катался на велосипеде в советском секторе Берлина: «Я чувствовал себя немного испуганным. Я почувствовал пугающую тьму, эту серость. Очень мало машин, нет суетящихся людей, меньше суеты, чем на западной стороне».

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Керри рассказал, как в детстве испугался советских солдат

В 50-е годы будущий госсекретарь, будучи ребенком, поехал один на военном поезде армии США из Франкфурта в Берлин

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке