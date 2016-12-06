Япония обещает приложить все усилия, чтобы визит Путина стал значимым

Глава японского Министерства иностранных дел Фумио Кисида во время пресс-конференции заявил, что японская сторона приложит все необходимые усилия для того, чтобы визит российского президента Владимира Путина в Японию, который состоится в декабре текущего года, стал значимым.

«Мы продолжим проводить подготовку на различных уровнях и приложим все необходимые усилия, чтобы визит (президента РФ) стал значимым», - приводит ТАСС слова японского дипломата.

Министр иностранных дел Японии добавил, что во время недавнего визита в Москву он смог провести конструктивный обмен мнениями с российскими представителями и изложить позицию Токио по двусторонним вопросам.

Ранее «Известия» писали, что власти Японии планируют подарить президенту РФ Владимиру Путину щенка породы акита-ину. Презент главе российского государства вручат в ходе его визита в Страну восходящего солнца, запланированного на середину декабря.

Напомним, 3 декабря главы МИД Японии и России Фумио Кисида и Сергей Лавров встретились в Москве и детально обсудили проблематику мирного договора в преддверии визита в Страну восходящего солнца президента РФ Владимира Путина.

Справка «Известий:

Российская Федерация и Япония с середины XX столетия проводят переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курильских островов. По завершению Второй мировой войны все Курилы были включены в состав СССР, однако японская сторона оспаривает принадлежность южной части гряды.