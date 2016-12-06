Американец приговорен к 30 годам тюрьмы за попытку атаковать Капитолий

Суд в США приговорил 22-летнего жителя Огайо Кристофера Ли Корнелла к 30 годам тюремного заключения за подготовку террористического акта в Конгрессе США.

Злоумышленника арестовали сотрудники ФБР в середине января прошлого года. Спецслужбы заинтересовались Корнеллом после того, как он оставил в своем Twitter несколько постов экстремистского толка.



Власти полагают, что он планировал взорвать несколько бомб в здании Конгресса США, а после открыть стрельбу, передает ТАСС.

Также в мае прошлого года Корнелла обвинили в поддержке «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Позже обвиняемый признался в «заговоре с целью убийства государственных служащих» и в «попытке оказать материальную поддержку» террористам ИГ.