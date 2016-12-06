Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Американец приговорен к 30 годам тюрьмы за попытку атаковать Капитолий

22-летний житель Огайо готовил террористический акт

Суд в США приговорил 22-летнего жителя Огайо Кристофера Ли Корнелла к 30 годам тюремного заключения за подготовку террористического акта в Конгрессе США.

Злоумышленника арестовали сотрудники ФБР в середине января прошлого года. Спецслужбы заинтересовались Корнеллом после того, как он оставил в своем Twitter несколько постов экстремистского толка.

Власти полагают, что он планировал взорвать несколько бомб в здании Конгресса США, а после открыть стрельбу, передает ТАСС.

Также в мае прошлого года Корнелла обвинили в поддержке «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Позже обвиняемый признался в «заговоре с целью убийства государственных служащих» и в «попытке оказать материальную поддержку» террористам ИГ.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Американец приговорен к 30 годам тюрьмы за попытку атаковать Капитолий

22-летний житель Огайо готовил террористический акт

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке