YouTube, Facebook, Twitter и Microsoft будут бороться с терроризмом

Microsoft, YouTube, Facebook и Twitter создадут единую базу данных для противодействия терроризму в интернете. Об этом сообщается в совместном заявления корпораций.

«Контенту, который продвигает терроризм в сети, нет местах на наших сервисах», — цитирует «Федеральное агентство новостей».

Компании будут обмениваться так называемыми «цифровыми отпечатками» — это уникальные идентификаторы, которые присваиваются террористическим фото- и видеоматериалам, размещенным в интернете.

Если экстремистский материал, удаленный с одного сервера, будет опубликован где-то еще — его моментально заблокируют. Ранее схожие методы использовались для борьбы с распространением детской порнографии.

В компаниях также уточнили, что обмениваться персональными данными пользователей не будут. Запуск базы данных намечен на начало 2017 года.