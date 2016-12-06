Глава сената Бразилии, обвиненный в коррупции, отстранен от должности

Председатель федерального сената Бразилии Ренан Калейрос освобожден от занимаемой должности решением бразильского Верховного суда. Политика обвиняют в растрате государственных денежных средств.

Суд принял решение перевести 61-летнего Калейроса на должность обычного сенатора. Если президент Бразилии не сможет осуществлять свои обязанности, его место досталось бы главе сената, именно поэтому был вынесен соответствующий вердикт, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее СМИ сообщали, что Калейрос был осужден в ходе судебного разбирательства по делу о растрате бюджетных средств. Коррупционный скандал разгорелся в 2007 году, когда политик использовал бюджетные средства для того, чтобы помочь дочери.