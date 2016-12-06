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Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России

Прежний документ, подписанный в 2000 году, был признан утратившим силу

Российский президент Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России.

Прежний документ, подписанный 9 сентября 2000 года, был признан утратившим силу.

Об этом сообщается в тексте указа, который размещен на официальном портале правовой информации.

«Настоящая доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере», — отмечается в документе.

Одним из направлений информационной безопасности РФ является предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть при применении информационных технологий.

«В соответствии с военной политикой Российской Федерации основными направлениями обеспечения информационной безопасности в области обороны страны являются: стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения информационных технологий», — говорится в тексте указа

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России

Прежний документ, подписанный в 2000 году, был признан утратившим силу

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