Президент РФ стал самым упоминаемым человеком в российском Twitter

Российский президент Владимир Путин стал самой упоминаемой личностью в отечественном сегменте Twitter.

Второе место после главы государства занял актер Алан Рикман, скончавшийся в начале года. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает «Федеральное агентство новостей».

Также россияне много писали об избранном президенте США Дональде Трампе и часто упоминали официального представителя МИД РФ Марию Захарову и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Много внимания пользователи уделили Дню Победы, единому дню голосования, конфликту в Сирии, Международному женскому дню и Brexit в Великобритании.

Мировые события, особенно взволновавшие россиян, — долгожданное вручение премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо, «Евровидение», чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры в Бразилии.