Президент РФ стал самым упоминаемым человеком в российском Twitter

Компания подготовила статистику за 2016 год, где первое место занял Владимир Путин, а следующую строчку — актер Алан Рикман
Российский президент Владимир Путин стал самой упоминаемой личностью в отечественном сегменте Twitter.
Второе место после главы государства занял актер Алан Рикман, скончавшийся в начале года. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает «Федеральное агентство новостей».
Также россияне много писали об избранном президенте США Дональде Трампе и часто упоминали официального представителя МИД РФ Марию Захарову и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Много внимания пользователи уделили Дню Победы, единому дню голосования, конфликту в Сирии, Международному женскому дню и Brexit в Великобритании.
Мировые события, особенно взволновавшие россиян, — долгожданное вручение премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо, «Евровидение», чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры в Бразилии.