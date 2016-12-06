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Президент РФ стал самым упоминаемым человеком в российском Twitter

Компания подготовила статистику за 2016 год, где первое место занял Владимир Путин, а следующую строчку — актер Алан Рикман

Российский президент Владимир Путин стал самой упоминаемой личностью в отечественном сегменте Twitter.

Второе место после главы государства занял актер Алан Рикман, скончавшийся в начале года. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает «Федеральное агентство новостей».

Также россияне много писали об избранном президенте США Дональде Трампе и часто упоминали официального представителя МИД РФ Марию Захарову и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Много внимания пользователи уделили Дню Победы, единому дню голосования, конфликту в Сирии, Международному женскому дню и Brexit в Великобритании.

Мировые события, особенно взволновавшие россиян, — долгожданное вручение премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо, «Евровидение», чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры в Бразилии.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Президент РФ стал самым упоминаемым человеком в российском Twitter

Компания подготовила статистику за 2016 год, где первое место занял Владимир Путин, а следующую строчку — актер Алан Рикман

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