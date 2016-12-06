Следствие огласило причину смерти Марека Сватоша

Версию о том, что словацкий хоккеист умер в результате передозировки наркотиков, подтвердила экспертиза. В его крови нашли кодеин, морфин и антидепрессанты. Об этом сообщает РИА «Омск-информ» со ссылкой на сайт championat.com.

Сватош проходил реабилитацию после употребления героина. На месте его гибели полиция нашла приспособления для употребления наркотиков.

Как писали «Известия», 34-летний словацкий хоккеист Марек Сватош умер 6 ноября в Денвере. Он выступал в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», «Нэшвилл» и «Оттаву». В КХЛ — за братиславский клуб «Слован» и омский «Авангард». В частности, за омский клуб он играл в сезоне-2010/11.