Судья по делу «Кировлеса»отклонил отвод, который ему заявил Навальный

Судья Ленинского суда Кирова Алексей Втюхин отклонил отвод, который заявил ему Алексей Навальный в рамках рассмотрения дела «Кировлеса».

Ранее суд назначил на 5 декабря слушания по существу дела, однако день в итоге посвятили рассмотрению ходатайств защиты о прекращении дела и возвращении его прокурору, передает ТАСС.

После того, как судья Втюрин отказался удовлетворить оба ходатайства, адвокаты заявили ему отвод.

«Исходя из принятых решений об отказе удовлетворить ходатайства защиты о прекращении дела и возвращении его прокурору, считаем, что судья Втюрин заранее занял обвинительную позицию по делу», — пояснил адвокат Навального Вадим Кобзеев.

Слушания по делу «Кировлеса» начались в понедельник, 5 декабря.

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