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Судья по делу «Кировлеса»отклонил отвод, который ему заявил Навальный

Адвокат блогера заявил, что Алексей Втюрин заранее занял обвинительную позицию

Судья Ленинского суда Кирова Алексей Втюхин отклонил отвод, который заявил ему Алексей Навальный в рамках рассмотрения дела «Кировлеса».

Ранее суд назначил на 5 декабря слушания по существу дела, однако день в итоге посвятили рассмотрению ходатайств защиты о прекращении дела и возвращении его прокурору, передает ТАСС.

После того, как судья Втюрин отказался удовлетворить оба ходатайства, адвокаты заявили ему отвод.

«Исходя из принятых решений об отказе удовлетворить ходатайства защиты о прекращении дела и возвращении его прокурору, считаем, что судья Втюрин заранее занял обвинительную позицию по делу», — пояснил адвокат Навального Вадим Кобзеев.

Слушания по делу «Кировлеса» начались в понедельник, 5 декабря.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Судья по делу «Кировлеса»отклонил отвод, который ему заявил Навальный

Адвокат блогера заявил, что Алексей Втюрин заранее занял обвинительную позицию

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