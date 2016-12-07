Железная дорога придет в Якутск в будущем году

Для завершения строительства железнодорожной линии Беркакит–Томмот–Якутск, которую с 2005 года строит дочерняя компания корпорации «Трансстрой», требуется еще 1,95 млрд рублей. Именно такой объем финансирования объекта предусмотрен в 2017 году проектом федерального бюджета, говорится в материалах Министерства транспорта, подготовленных к заседанию комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.



На заседании, посвященном проблемам реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, сообщалось, что ввести в эксплуатацию новую железнодорожную линию планируется уже в 2017 году.

«В августе 2014 года на линии открыто движение поездов в режиме временной эксплуатации. По завершению судебных тяжб и расторжению госконтракта в кратчайший срок будут проведены торги для заключения контракта на достройку объекта с целью его ввода в эксплуатацию в 2017 году», — говорится в материалах Минтранса.

Строительство ветки началось в 2005 году. Работы проводит ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», которое сейчас проходит процедуру банкротства. На строительство по госконтракту властями Якутии и федеральным правительством было выделено 34 млрд рублей с условием ввода объекта в эксплуатацию в 2012 году. Однако работы на железнодорожной линии Беркакит–Томмот–Якутск не завершены до сих пор.

Заказчик строительства Росжелдор и застройщик ФГУП «Единая служба заказчика» пытаются расторгнуть заключенный в 2005 году государственный контракт с Инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» (является дочерней компанией холдинга «Трансстрой», который до 2014 года контролировался структурой российского бизнесмена Олега Дерипаски). После расторжения договора будут объявлены торги на право завершения строительства, по итогам которых будет определен новый генеральный подрядчик.

В ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» и правительстве Республики Саха (Якутия) оперативных комментариев не предоставили.

Управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков считает, что проведение тендера и завершение строительства линии в 2017 году вполне реально. Уже сейчас на участке дороги Томмот – Нижний Бестях осуществляется грузовое движение (в порядке временной эксплуатации).

— В то же время необходимо признать, что доведение линии до норм постоянной эксплуатации может продлиться до 2018 года. Общая стоимость работ по завершению строительства и повышению технической вооруженности должна составить около 7 млрд рублей. С учетом того, что власти Якутии уже выделили 2 млрд рублей за счет средств Республиканской инвестиционной компании и регионального бюджета, а «Железные дороги Якутии» сумели привлечь кредит в размере 4 млрд рублей под государственную гарантию, выделенных федеральным центром средств на завершение проекта должно хватить, — отметил Даниил Кириков.

По его словам, основными претендентами на роль генподрядчика, очевидно, будут выступать структуры РЖД.

Старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова отметила, что основной камень преткновения в достройке и пуске железнодорожной ветки в Якутии — процедура банкротства генподрядчика, которым является «Трансстрой».

— Вся сложность в том, что железнодорожная линия Томмот – Нижний Бестях до сих пор стоит на балансе «Трансстроя» как объект незавершенного строительства. Это значит, что все административные процессы тоже числятся за «Трансстроем». Пока не будет завершена процедура банкротства, тендер провести невозможно. Однако далее механизмы строительства могут быть очень быстрыми: готовность проекта оценивается, по официальным данным, в 95%, — сообщила Анна Бодрова.

По ее словам, сейчас движение между станциями может осуществляться, но с серьезными ограничениями скорости и только грузовым подвижным составом.



— Пассажирский поток пустить нельзя — не закончены разъезды, надо завершить обустройство станций. «Трансстрой» не закончил работы по монтажу сигнализаций разного уровня, энергетической системы и технологической связи. Всё это стоит гораздо больше обозначенных 2 млрд рублей — примерно 5–7 млрд рублей. При наличии средств всё можно закончить и ввести в полноценную эксплуатацию в течение 2017 года, — отметила Анна Бодрова.

Аналитик «Финама» Алексей Калачев также считает, что при отсутствии каких-либо бюрократических проволочек в заявленные сроки вполне можно уложиться.



— Собственно, железная дорога Беркакит–Томмот–Якутск протяженностью почти 800 км построена. В 2014 году во временную эксплуатацию был сдан пусковой комплекс Томмот–Якутск (Нижний Бестях) протяженностью 439 км. Основные работы по строительству линейной части также завершены. Ведутся работы по обустройству станций и разъездов, устройству систем сигнализации, централизации и блокировки, связи и энергетики, — рассказал Алексей Калачев.

По его словам, участок Нерюнгри–Томмот был введен во временную эксплуатацию еще в 2004 году. От Нерюнгри через Беркакит проходит железная дорога до Байкало-Амурской магистрали. На участке Беркакит–Томмот действует 41 инфраструктурный объект, в том числе восемь станций осуществляют грузовые и коммерческие операции. Пропускная способность участка Нерюнгри–Томмот на ограничивающем перегоне составляет четыре пары поездов в сутки, а максимальная провозная способность — 5 млн т в год. На сегодняшний день ежегодно в прямом сообщении с общей сетью РЖД перевозится более 2 млн т грузов, в том числе более 1 млн т угля на экспорт и внутрироссийский рынок, а также около 100 тыс. пассажиров.

— После банкротства ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» предстоит, конечно, решить непростую задачу — подобрать нового генподрядчика, способного завершить работы в сложных географических и климатических условиях. Впрочем, на сайте Союза строителей железных дорог сообщают, что в составе союза 90 компаний. Вероятно, желающие найдутся, — заключил Алексей Калачев.

Справка «Известий»

Участок от Беркакита до Якутска входит в состав Амуро-Якутской железнодорожной магистрали, которую начали строить еще в начале XX века для соединения Якутска с Байкало-Амурской магистралью.



Решение о строительстве участка протяженностью 900 км было принято еще в 1985 году, но работы вскоре практически прекратились вместе с начавшейся в СССР перестройкой. В 1997 году стройке был присвоен федеральный статус, однако строительство по-прежнему шло очень медленно из-за сложной социально-экономической и политической ситуации в стране.



В 2005 году строительство поручили ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой». Однако компания так и не ввела линию в постоянную эксплуатацию в конце 2012 года. Только в 2014 году дорога заработала в режиме временной эксплуатации — сегодня по линии нельзя пускать пассажирские поезда, а грузовые идут с ограниченной скоростью. Полноценная работа железной дороги обеспечит региону дополнительные доходы за счет увеличения перевозок, а также даст импульс для освоения новых месторождений полезных ископаемых.

