Вологодские производители будут работать для подземок двух столиц

В петербургское метро будут поставлять информационные указатели, московский метрополитенполучит композитные материалы
Продукцией вологодских предприятий заинтересовались крупнейшие транспортные предприятия России. Речь идет о московском и петербургском метрополитенах.
В частности, для сотрудничества выбраны вологодские заводы «Комтек» и «Стандарт-знак».
В метро Санкт-Петербурга будут поставляться информационные указатели от «Стандарт-знака». Как выяснилось, по качеству продукция не уступает той, что закупается сейчас за рубежом.
Для метрополитена Москвы будет организована поставка композитных материалов с завода «Комтек».
Как сообщает Cpv.ru, до конца года представители предприятий Вологодской области должны встретиться со специалистами АО «Объединенная судостроительная корпорация». Здесь тоже возможно заключение новых контрактов.