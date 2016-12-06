Вологодские производители будут работать для подземок двух столиц

Продукцией вологодских предприятий заинтересовались крупнейшие транспортные предприятия России. Речь идет о московском и петербургском метрополитенах.

В частности, для сотрудничества выбраны вологодские заводы «Комтек» и «Стандарт-знак».



В метро Санкт-Петербурга будут поставляться информационные указатели от «Стандарт-знака». Как выяснилось, по качеству продукция не уступает той, что закупается сейчас за рубежом.



Для метрополитена Москвы будет организована поставка композитных материалов с завода «Комтек».

Как сообщает Cpv.ru, до конца года представители предприятий Вологодской области должны встретиться со специалистами АО «Объединенная судостроительная корпорация». Здесь тоже возможно заключение новых контрактов.