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Вологодские производители будут работать для подземок двух столиц

В петербургское метро будут поставлять информационные указатели, московский метрополитенполучит композитные материалы

Продукцией вологодских предприятий заинтересовались крупнейшие транспортные предприятия России. Речь идет о московском и петербургском метрополитенах.

В частности, для сотрудничества выбраны вологодские заводы «Комтек» и «Стандарт-знак».

В метро Санкт-Петербурга будут поставляться информационные указатели от «Стандарт-знака». Как выяснилось, по качеству продукция не уступает той, что закупается сейчас за рубежом.

Для метрополитена Москвы будет организована поставка композитных материалов с завода «Комтек».

Как сообщает Cpv.ru, до конца года представители предприятий Вологодской области должны встретиться со специалистами АО «Объединенная судостроительная корпорация». Здесь тоже возможно заключение новых контрактов.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Вологодские производители будут работать для подземок двух столиц

В петербургское метро будут поставлять информационные указатели, московский метрополитенполучит композитные материалы

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