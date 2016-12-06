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Суд в Китае защитил мужчину, которого избивает жена

Такой прецедент в КНР происходит впервые

В Китае суд выдал охранный ордер мужчине, который пожаловался на то, что его избивает его собственная жена. Такой случай в судебной системе КНР происходит впервые.

Женщине было предписано на время выехать из квартиры и не приближаться к мужу на расстояние ближе 200 м.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ссоры в семье начались сразу после свадьбы в 2014 году. Впервые женщина ударила супруга в мае 2016 года, причем удар был такой силы, что ему пришлось обратиться к врачам.

После этого инцидента конфликты на время прекратились, но месяц назад женщина снова сорвалась и избила мужа на глазах у маленькой дочки.

Если женщина нарушит постановление суда, то ей будет грозить до двух недель ареста и штраф в $150.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Суд в Китае защитил мужчину, которого избивает жена

Такой прецедент в КНР происходит впервые

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