Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве, сообщили в Метеобюро Москвы и Московской области.

Всего в городе и области выпало порядка 10–11 мм снега при норме в декабре 56 мм.

По данным синоптиков, больше всего снега пришлось на северо-запад столицы в районе Тушино, сообщает телеканал «360».

Снегопады и метели продолжатся 6 декабря. В Москве ожидается до минус 7—5 градусов, по области — от минус 10 до минус 5 градусов, будет облачно, на дорогах — гололедица.