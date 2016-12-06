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Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Самым заснеженным оказался северо-запад столицы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве, сообщили в Метеобюро Москвы и Московской области.

Всего в городе и области выпало порядка 10–11 мм снега при норме в декабре 56 мм.

По данным синоптиков, больше всего снега пришлось на северо-запад столицы в районе Тушино, сообщает телеканал «360».

Снегопады и метели продолжатся 6 декабря. В Москве ожидается до минус 7—5 градусов, по области — от минус 10 до минус 5 градусов, будет облачно, на дорогах — гололедица.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за суткиСамым заснеженным оказался северо-запад столицы

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