Четыре человека погибли при пожаре в Сыктывкаре

Четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли при пожаре в Сыктывкаре, возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-службе СУ СК России по Республике Коми.

Как сообщает ИА «Комиинформ», трагедия произошла около 06.00 утра в частном доме на Станционной улице. По предварительным данным, все погибшие отравились угарным газом.

Следователи СУ СК России по Республике Коми возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.

