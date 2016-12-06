Четыре человека погибли при пожаре в Сыктывкаре

По предварительным данным, все погибшие отравились угарным газом
Четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли при пожаре в Сыктывкаре, возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-службе СУ СК России по Республике Коми.
Как сообщает ИА «Комиинформ», трагедия произошла около 06.00 утра в частном доме на Станционной улице. По предварительным данным, все погибшие отравились угарным газом.
Следователи СУ СК России по Республике Коми возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.