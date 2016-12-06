Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

«Буки» будут охранять стратегические объекты в Пензенской области

Система прибыла в регион из Башкирии

Зенитная ракетная бригада ЦВО заступила на боевое дежурство в Пензенской области.

На ее оснащении находятся зенитные ракетные комплексы «Бук-М2». Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службы Центрального военного округа. Бригаду перевели из Башкирии.

«Буки» будут выполнять задачи по защите стратегически важных объектов региона.

ЗРК «Бук-М2» способны поражать аэродинамические цели на дальности от трех до 45 км, на высоте от 15 до 25 км. Однако системы были введены в эксплуатацию еще в 1980-х годах.

Как писали «Известия», сейчас «Алмаз-Антей» занимается разработкой систем средней дальности, которые должны прийти им на смену. Уже в этом году на вооружение российской армии поступил новейший комплекс ЗРК «Бук-М3».

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

«Буки» будут охранять стратегические объекты в Пензенской области

Система прибыла в регион из Башкирии

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке