«Буки» будут охранять стратегические объекты в Пензенской области

Зенитная ракетная бригада ЦВО заступила на боевое дежурство в Пензенской области.



На ее оснащении находятся зенитные ракетные комплексы «Бук-М2». Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службы Центрального военного округа. Бригаду перевели из Башкирии.

«Буки» будут выполнять задачи по защите стратегически важных объектов региона.

ЗРК «Бук-М2» способны поражать аэродинамические цели на дальности от трех до 45 км, на высоте от 15 до 25 км. Однако системы были введены в эксплуатацию еще в 1980-х годах.

Как писали «Известия», сейчас «Алмаз-Антей» занимается разработкой систем средней дальности, которые должны прийти им на смену. Уже в этом году на вооружение российской армии поступил новейший комплекс ЗРК «Бук-М3».