Минфин Украины: финансирование «Евровидения» полностью обеспечено

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что финансирование международного песенного конкурса «Евровидение», который должен состояться в Киеве в 2017 году, полностью обеспечено.

Данилюк добавил, что информация о возможном переносе «Евровидения» в другую страну не соответствует действительности. Он подчеркнул, что власти приняли все необходимые меры для того, чтобы обеспечить столь масштабное мероприятие.

«Выделены 430 млн гривен ($17,2 млн) гарантий, а также предусмотрено в бюджете на 2017 год 455,7 млн гривен ($17,4 млн). Также Киевом как победителем конкурса на право проведения «Евровидения» уже выделено 50 млн гривен ($1,9 млн) в этом году и предусмотрено еще 150 млн ($5,7 млн) — в следующем», — написал министр в своем Facebook.