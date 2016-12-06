Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Россиянин погиб в ДТП на Пхукете

Второй мужчина, ставший жертвой аварии, пока не опознан, он также может оказаться гражданином РФ

Гражданин России погиб при лобовом столкновении мотоцикла с автомобилем на острове Пхукет в Таиланде.

Авария произошла около трех часов утра (23.00 мск).

Мотоцикл, на котором ехали двое мужчин, на большой скорости врезался в движущийся навстречу автомобиль, которым управляла гражданка Кореи, сообщает Phuket Gazette.

По словам свидетелей происшествия, мотоцикл превысил разрешенную скорость. Один из мужчин, ехавших на мотоцикле, скончался на месте. Второй, оказавшийся россиянином, — в больнице.

В посольстве России в Таиланде сообщили, что неофициальная информация о гибели одного россиянина и копия его паспорта уже переданы полицией российским дипломатам. Паспорт второго погибшего пока не обнаружен, возможно, что он тоже россиянин, передает «РИА Новости».

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Россиянин погиб в ДТП на Пхукете

Второй мужчина, ставший жертвой аварии, пока не опознан, он также может оказаться гражданином РФ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке