Россиянин погиб в ДТП на Пхукете

Гражданин России погиб при лобовом столкновении мотоцикла с автомобилем на острове Пхукет в Таиланде.

Авария произошла около трех часов утра (23.00 мск).

Мотоцикл, на котором ехали двое мужчин, на большой скорости врезался в движущийся навстречу автомобиль, которым управляла гражданка Кореи, сообщает Phuket Gazette.

По словам свидетелей происшествия, мотоцикл превысил разрешенную скорость. Один из мужчин, ехавших на мотоцикле, скончался на месте. Второй, оказавшийся россиянином, — в больнице.

В посольстве России в Таиланде сообщили, что неофициальная информация о гибели одного россиянина и копия его паспорта уже переданы полицией российским дипломатам. Паспорт второго погибшего пока не обнаружен, возможно, что он тоже россиянин, передает «РИА Новости».