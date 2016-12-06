В Орле проведут конкурс малых архитектурных форм

Жителям Орла предложили поучаствовать в конкурсе малых архитектурных форм. Любой желающий может создать эскизы урн, скамеек и вывесок с обязательным использованием образа орла.

Как сообщает InfoOrel.ru, это стало продолжением истории со скамейкой, ручки которой были сделаны в форме орлиных крыльев. Ее преподнесла в подарок городу одна из местных строительных компаний.

Однако появление лавочки вызвало бурные обсуждения среди местных жителей. Многие указывали на то, что ручки скамейки напоминают символику фашистской Германии.

Недоволен ее появлением был и орловский губернатор Вадим Потомский. Он распорядился убрать лавочку, чтобы не оскорблять ничьих чувств.

После этого главный архитектор области Ваган Вермишян предложил всем желающим поучаствовать в конкурсе «Орел для Орла», в рамках которого будут приниматься эскизы малых архитектурных форм с обязательным использованием орла.

Работы принимаются до 28 февраля следующего года. Победителям обещаны премии от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.