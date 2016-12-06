Глава МВД Франции станет премьер-министром вместо Манюэля Вальса

Последний уже подал Олланду прошение об оставке
Фото: РИА НОВОСТИ/Ирина Калашникова
Новым премьер-министром Франции назначен Бернар Казнев, до этого занимавший пост министра внутренних дел страны.
Об этом сообщили в Елисейском дворце, после того как Манюэль Вальс подал в отставку, передает ТАСС.
Бывший глава правительства Франции ранее сообщал, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы. Сегодня он прибыл в Елисейский дворец, где встретился с президентом Франсуа Олландом. Встреча продлилась около 35 минут.
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