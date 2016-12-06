Пожар вновь произошел на тольяттинском заводе «Фосфор»

На предприятии «Фосфор» в Тольятти произошел пожар. Загорелся фосфошлам, хранящийся в открытой таре. Площадь возгорания составила 2 кв. м, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Об этом ресурс TLTgorod.ru.

Агентство отмечает, что на предприятии в последнее время часто происходят подобные инциденты. Остро стоит вопрос с утилизацией отходов.



Однако, как заявили в областном министерстве финансов, это вновь откладывается на период после ЧМ-2018. В проекте областного бюджета на 2017–2019 годы не предусмотрено финансирование работ по ликвидации накопленного вреда.

Между тем о необходимости ликвидации отходов на «Фосфоре» власти Тольятти говорят с 2009 года. На территории хранится более 6 тыс. т фосфоросодержащих веществ. Срок эксплуатации емкостей для отходов истекает.