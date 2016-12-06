Жителя Петербурга задержали за вовлечение ребенка в кражу велосипедов

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в вовлечении несовершеннолетнего ребенка в краже велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ИА «Невские новости», 49-летний житель Санкт-Петербурга совершал кражи велосипедов в Красносельском районе, вовлекая в преступления 9-летнего мальчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.