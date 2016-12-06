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Школьник умер после урока физкультуры в Санкт-Петербурге

Подросток был госпитализирован в состоянии клинической смерти и позже скончался

Госпитализированный с урока физкультуры в одной из школ Петербурга 15-летний подросток скончался.

Начата доследственная проверка, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, накануне на уроке физкультуры в спортзале школы в Невском районе города подросток почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Утром 6 декабря он скончался.

Представитель регионального ГУМВД уточнил, что девятиклассник коррекционной школы был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, передает «РИА Новости».

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Школьник умер после урока физкультуры в Санкт-Петербурге

Подросток был госпитализирован в состоянии клинической смерти и позже скончался

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