Школьник умер после урока физкультуры в Санкт-Петербурге

Госпитализированный с урока физкультуры в одной из школ Петербурга 15-летний подросток скончался.

Начата доследственная проверка, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, накануне на уроке физкультуры в спортзале школы в Невском районе города подросток почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Утром 6 декабря он скончался.

Представитель регионального ГУМВД уточнил, что девятиклассник коррекционной школы был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, передает «РИА Новости».