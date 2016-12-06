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Краснодарский край сохранил лидерство по сбору винограда в России

Кубанские аграрии собрали более 46% винограда от всего выращенного в 2016 году в стране

Краснодарский край сохранил лидерство по сбору винограда в России. В 2016 году кубанские аграрии собрали более 46% от всего урожая.

На Кубани собрали 211 тыс. т винограда — 46,3% от общего объема урожая. Второе место поделили республики Крым и Дагестан. Третьими стали аграрии Севастополя.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, нынешний урожай побил рекорд 2003 года. Тогда кубанские аграрии собрали 205 тыс. т ягод. Виноград в Краснодарском крае выращивают на территории в 25 тыс. га. Это составляет 30% всех виноградных насаждений России.

Господдержка виноградарства в Краснодарском крае в 2016 году составила более 380 млн рублей.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Краснодарский край сохранил лидерство по сбору винограда в России

Кубанские аграрии собрали более 46% винограда от всего выращенного в 2016 году в стране

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