Краснодарский край сохранил лидерство по сбору винограда в России. В 2016 году кубанские аграрии собрали более 46% от всего урожая.



На Кубани собрали 211 тыс. т винограда — 46,3% от общего объема урожая. Второе место поделили республики Крым и Дагестан. Третьими стали аграрии Севастополя.



Как сообщает ИА KrasnodarMedia, нынешний урожай побил рекорд 2003 года. Тогда кубанские аграрии собрали 205 тыс. т ягод. Виноград в Краснодарском крае выращивают на территории в 25 тыс. га. Это составляет 30% всех виноградных насаждений России.

Господдержка виноградарства в Краснодарском крае в 2016 году составила более 380 млн рублей.

