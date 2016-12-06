Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Скончался актер Антон Наркевич, сыгравший в фильме «Усатый нянь»

По предварительной информации, 48-летний мужчина умер от острой сердечной недостаточности

Фото: youtube.com. Кадр из фильма «Если верить Лопотухину»

Актер Антон Наркевич, сыгравший в детском юмористическом киножурнале «Ералаш» и фильме «Усатый нянь», умер в своей квартире в Москве в возрасте 48 лет. 

Наркевич, почувствовавший себя плохо еще в воскресенье, обратился к своей знакомой с просьбой приехать. Женщина вызвала скорую помощь, однако медикам не удалось спасти жизнь артиста.

По предварительной информации, Антон Наркевич умер из-за острой сердечной недостаточности, сообщает Life. ru.

Несмотря на плохое самочувствие и жалобы на здоровье, артист отказывался обращаться за медицинской помощью, сообщает телеканал «360».

Антон Наркевич родился в 1968 году. Он снялся лишь в нескольких картинах. Наркевич дебютировал в кино в ленте «Усатый нянь» режиссера Владимира Грамматикова, где Антон сыграл роль сотрудника космической лаборатории.

Наркевич снялся также в первых сериях «Ералаша». 

Последней работой Наркевича стало участие в съемках многосерийной документальной картины «Тайны советского кино». Серия вышла в свет в 2012 году. 

Две недели назад умерла мать актера.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Скончался актер Антон Наркевич, сыгравший в фильме «Усатый нянь»

Скончался актер Антон Наркевич, сыгравший в фильме «Усатый нянь»По предварительной информации, 48-летний мужчина умер от острой сердечной недостаточности

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке