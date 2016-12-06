Скончался актер Антон Наркевич, сыгравший в фильме «Усатый нянь»

Актер Антон Наркевич, сыгравший в детском юмористическом киножурнале «Ералаш» и фильме «Усатый нянь», умер в своей квартире в Москве в возрасте 48 лет.

Наркевич, почувствовавший себя плохо еще в воскресенье, обратился к своей знакомой с просьбой приехать. Женщина вызвала скорую помощь, однако медикам не удалось спасти жизнь артиста.

По предварительной информации, Антон Наркевич умер из-за острой сердечной недостаточности, сообщает Life. ru.



Несмотря на плохое самочувствие и жалобы на здоровье, артист отказывался обращаться за медицинской помощью, сообщает телеканал «360».

Антон Наркевич родился в 1968 году. Он снялся лишь в нескольких картинах. Наркевич дебютировал в кино в ленте «Усатый нянь» режиссера Владимира Грамматикова, где Антон сыграл роль сотрудника космической лаборатории.

Наркевич снялся также в первых сериях «Ералаша».

Последней работой Наркевича стало участие в съемках многосерийной документальной картины «Тайны советского кино». Серия вышла в свет в 2012 году.

Две недели назад умерла мать актера.

